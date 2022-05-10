У ЄС заявляють, що кібератаки РФ проти України можуть загрожувати безпеці Європи

У Європейському союзі заявляють, що російські кібератаки, спрямовані на Україну, можуть поширитися на інші країни та спричинити системні наслідки, що загрожують безпеці Європи. Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля.



Євросоюз розглядає подальші кроки для запобігання, стримування та реагування на таку шкідливу поведінку Росії у кіберпросторі.



ЄС також засудив зловмисну кіберактивність Російської Федерації проти України, зокрема кібератаку, яка сталася за годину до військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

«Ця кібератака мала значний вплив, спричинивши невибіркові перебої в зв’язку та збої в роботі кількох державних органів, підприємств в Україні, а також вплинула на декілька держав-членів ЄС. Ця неприйнятна кібератака є ще одним прикладом тривалої безвідповідальної поведінки Росії у кіберпросторі, яка також стала невід’ємною частиною її вторгнення в Україну», – йдеться у заяві Жозепа Борреля.

При цьому у Євросоюзі обіцяють і надалі надавати скоординовану політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні для посилення її кіберстійкості.

За даними СБУ, спецслужби Росії планували знищити весь кіберзахист України: у ніч на 24 лютого зафіксована найбільша кількість хакерських атак на українські системи.

Росія постійно заперечує звинувачення, пов’язані з кіберактивністю, включаючи твердження Києва про масштабні кібератаки в рамках «гібридної війни» проти України.