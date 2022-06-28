Російські спецслужби намагались отримати доступ до телемарафону «Єдині новини» – СБУ

Російські спецслужби намагались зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у загальнонаціональному телемарафоні «Єдині новини». Про це повідомляє Служба безпеки України та додає, що її кіберфахівці нейтралізували ці спроби.

«Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій. За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції; до стрічки новин прямого ефіру; до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом», – зазначають у Службі безпеки України.

Водночас у СБУ не виключають, що подібні спроби втрутитись у телемарафон з боку російських спецслужб і хакерів можуть повторитись у майбутньому.

16 березня невідомі хакери зламали спільний ефір українських телеканалів під час трансляції блоку, який готували журналісти телеканалу «Україна-24». У рухомому рядку зʼявилася фейкова заява нібито від імені президента України Володимира Зеленського із визнанням поразки і закликом скласти зброю та «повернутися до своїх сімей».