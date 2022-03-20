Цілодобовий телемарафон транслюватимуть всі загальнонаціональні канали – рішення РНБО

В умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон – про це повідомила 20 березня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення із посиланням на рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Єдина інформаційна політика в державі буде реалізована через об’єднання роботи усіх загальнонаціональних телеканалів», – йдеться в роз’ясненні Нацради.

Як роз’яснюють у Нацраді, на виконання цього рішення оператор багатоканальної телемережі компанія «Зеонбуд» на час воєнного стану працюватиме в складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

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Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.

РНБО ухвалила рішення про загальнонаціональний марафон 18 березня.

«Установити, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні “Єдині новини #UАразом», – йдеться у рішенні Ради.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення своїм указом 19 березня.