Мінкульт зреагував на заклик медіа-спільноти відсторонити експрацівників каналів Медведчука від телемарафону

Міністерство культури та інформаційної політики може втручатися в кадрову політику каналів та медіа-груп – про це у відомстві заявили у відповідь на спільну заяву медійних організацій із закликом відсторонити колишніх співробітників каналів Віктора Медведчука від участі в національному телемарафоні. Про це йдеться в заяві міністерства 13 травня.

Згідно з нею, 24 лютого великі медіагрупи звернулися до Мінкульту та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із пропозицією об’єднатися, щоб створити «єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою».

«В МКІП немає жодних ілюзій щодо внеску каналів Медведчука у теперішню війну з росією. У той же час ми глибоко переконані, що сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни та професійної журналістської спільноти. Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною цілодобовою працею», – заявив Мінкульт.

З огляду на це він закликає звертати увагу на позиції, які задекларували ведучі, вказані в заяві медійних організацій.

«МКІП не може, з огляду на свої повноваження, та не вважає за доцільним втручатись в кадрову політику каналів та медіа груп. Якщо ми не хочемо зробити щілину в нашій обороні перед росією, то ми сьогодні маємо всі виступати єдиним фронтом та не розпалювати ворожнечу всередині країни», – закликали в урядовому відомстві.

Напередодні низка медіа-організацій оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського і міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка із закликом відсторонити від участі в національних, та таких, що позиціонуються як національні, телемарафонах та «ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду».

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У зверненні називаються декілька ведучих, більшість із яких раніше працювали на каналах, пов’язаних із головою партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком. Заяву підписали наразі 140 громадських організацій та працівників медіа.

Одна з фігурантів звернення, Наталя Влащенко, яка працювала на каналах «112» та Zik, 11 травня заявила, що «змінила своє ставлення до багатьох речей» і віднині надаватиме слово «тільки тим, хто підтримує Україну та засуджує агресію Кремля».

Торік Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції, які призвели до припинення роботи каналів «112», Zik, NewsOne, Ukrlive та «Перший незалежний». Ці канали пов’язані з головою партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.