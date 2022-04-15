Журналіст Дудь, політологиня Шульман і художник Йолкін визнані в Росії «іноагентами»

Мін’юст Росії ввечері 15 квітня додав до реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» ще дев’ятьох осіб.

Серед них – журналіст і відеоблогер Юрій Дудь, політологиня і публіцистка Катерина Шульман, карикатурист Сергій Йолкін, який співпрацює з Радіо Свобода, засновник і шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

У реєстр також внесені журналіст Карен Шаінян, керівниця психологічної служби Російської ЛГБТ-мережі Марія Сабунаєва, феміністка та ЛГБТ-активістка Регіна Дзугкоєва, а також журналісти Олексій Семенов і Кирило Кругликов, які співпрацюють з проєктом Радіо Свобода Север.Реалии.

Тепер у списку ЗМІ-«іноагентів» у Росії – вже 142 позиції. Про причини внесення до списку Мін’юст Росії, як завжди, не повідомив.

Цього тижня стало відомо, що Катерина Шульман виїхала з Росії до Німеччини. Вона розповіла, що у Берліні вона, як стипендіатка фонду імені Роберта Боша, планує провести рік. Карикатурист Сергій Йолкін також кілька днів тому виїхав із Росії.

Карен Шаінян останнім часом знімав інтерв’ю в Єревані. Роман Доброхотов також не живе у країні з вересня 2021 року.

Інформація про те, що Юрій Дудь теж залишив Росію, з’являлася у ЗМІ неодноразово, але сам він її ніколи не підтверджував.

Внесення до реєстру накладає на людину низку вимог, у тому числі про фінансову звітність, а також обов’язок маркувати всі свої дописи в соцмережах спеціальним дисклеймером. За порушення загрожує адміністративна, а згодом і кримінальна відповідальність.