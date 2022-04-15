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Журналіст Дудь, політологиня Шульман і художник Йолкін визнані в Росії «іноагентами»

Тепер у списку ЗМІ-«іноагентів» у Росії – вже 142 позиції

Мін’юст Росії ввечері 15 квітня додав до реєстру ЗМІ – «іноземних агентів» ще дев’ятьох осіб.

Серед них – журналіст і відеоблогер Юрій Дудь, політологиня і публіцистка Катерина Шульман, карикатурист Сергій Йолкін, який співпрацює з Радіо Свобода, засновник і шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

У реєстр також внесені журналіст Карен Шаінян, керівниця психологічної служби Російської ЛГБТ-мережі Марія Сабунаєва, феміністка та ЛГБТ-активістка Регіна Дзугкоєва, а також журналісти Олексій Семенов і Кирило Кругликов, які співпрацюють з проєктом Радіо Свобода Север.Реалии.

Тепер у списку ЗМІ-«іноагентів» у Росії – вже 142 позиції. Про причини внесення до списку Мін’юст Росії, як завжди, не повідомив.

Цього тижня стало відомо, що Катерина Шульман виїхала з Росії до Німеччини. Вона розповіла, що у Берліні вона, як стипендіатка фонду імені Роберта Боша, планує провести рік. Карикатурист Сергій Йолкін також кілька днів тому виїхав із Росії.

Російський карикатурист Сергій Йолкін
Російський карикатурист Сергій Йолкін

Карен Шаінян останнім часом знімав інтерв’ю в Єревані. Роман Доброхотов також не живе у країні з вересня 2021 року.

Інформація про те, що Юрій Дудь теж залишив Росію, з’являлася у ЗМІ неодноразово, але сам він її ніколи не підтверджував.

Внесення до реєстру накладає на людину низку вимог, у тому числі про фінансову звітність, а також обов’язок маркувати всі свої дописи в соцмережах спеціальним дисклеймером. За порушення загрожує адміністративна, а згодом і кримінальна відповідальність.

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