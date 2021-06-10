Росія: проти Юрія Дудя відкрили справу про пропаганду наркотиків

У Зюзінський районний суд столиці Росії Москви надійшла адміністративна справа стосовно блогера і журналіста Юрія Дудя, якому закидають «пропаганду наркотиків» в інтернеті. Про це повідомили в пресслужбі суду. За цією статтею блогеру може загрожувати штраф до 1,5 мільйона рублів.

У квітні директор «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна поскаржилася в поліцію на відео в YouTube-каналі Дудя. Саме «Ліга безпечного інтернету» в квітні 2021 року звернулася до МВС із проханням перевірити на пропаганду наркотиків два інтерв’ю, що вийшли на каналі Дудя – з репером Моргенштерном і блогером Іваном Рудським, відомим як EeOneGuy.

«Ліга безпечного інтернету» відзначає принципову і чесну позицію Управління по контролю за обігом наркотиків по Москві в ході розслідування цієї справи. На співробітників поліції чинився колосальний тиск, але, незважаючи на це, відбулося об’єктивне розслідування, і справа була доведена до суду», – йдеться в заяві Мізуліної.

У поліції повідомляли, що почали за скаргою адміністративне розслідування, але не уточнювали, на кого саме в результаті склали протокол.

На канал Юрія Дудя «вДудь» підписані понад дев’ять мільйонів осіб.