Комітет Пулітцерівської премії присудив спеціальну відзнаку журналістам України

Журналісти України отримали Пулітцерівську премію в спеціальній номінації «Особлива згадка», повідомив комітет премії 9 травня.

У коментарі комітет зазначає, що відзначив медійну спільноту України за «хоробрість, стійкість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни».

«Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у своїх лавах, вони наполегливо намагалися надати точне уявлення про жахливу реальність, роблячи честь Україні та журналістам усього світу», – йдеться в коментарі комітету.

Минулого року премію «Особлива згадка» отримала Дарнелла Фрейзер. Вона зняла на відео затримання американця Джорджа Флойда, в ході якого він загинув.

7 травня у зоні бойових дій загинув український журналіст і лейтенант ЗСУ Максим Мединськиий.

Понад 20 журналістів загинули в Україні від початку російського вторгнення.