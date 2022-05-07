На війні загинув журналіст і військовий Максим Мединський

У зоні бойових дій загинув український журналіст і лейтенант ЗСУ Максим Мединськиий. Про це повідомили у фейсбуці дослідниця Центру прав людини ZMINA Анастасія Москвичова і Сергій Димитрієв, мер Болграду на Одещині, звідки родом Максим Мединський.

«Не вагаючись ні на мить наш земляк почав захищати Україну ще в далекому 2014 році, коли Україна почала виборювати справжню самостійність та незалежність, виконуючи свій військовий та громадський обов’язок. Ніякі слова втіхи не зможуть повернути сина, чоловіка та батька, жодні слова співчуття його родині не затьмарять біль та відчай які вони відчувають», – написав Сергій Димитрієв.

Анастасія Москвичова у дописі про загибель Максима Мединського згадала про нього як про «відважну людину, що двічі пішла на війну».

У лютому 2022 року, коли почалася повномасштабана війна РФ проти України, Максим Мединський написав у мережі: «Не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє».

Як пише «Детектор медіа», Максим Мединський – випускник Інститутут журналістики Київського національного університету. Зі студентських років працював у друкованих та онлайн-ЗМІ. В останні роки – як комунікаційник, зокрема у Міністерстві інфраструктури України.

Днями, 4 травня, на війні через російські обстріли загинув журналіст Олександр Махов.

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