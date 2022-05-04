Журналіст Олександр Махов загинув через російські обстріли, повідомив Інститут масової інформації з посиланням на телеканал «Україна 24».

«Олександр багато років працював на каналах «Україна» і «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України. Під час роботи, Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.Олександр називав «невеликою відпусткою» відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті. Війна забирає найкращих», – йдеться в повідомленні.

Олександр Махов працював на телеканалах «Україна», «Україна 24» і «Дом», був воєнним кореспондентом. Ветеран війни на Донбасі. З початком повномасштабного російського вторгнення 2022 року знову пішов на фронт.

3 травня у світі відзначали День свободи преси. Того ж дня у Києві попрощалися із журналісткою і продюсеркою Радіо Свобода Вірою Гирич. Вона загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня, коли у місті з візитом перебував генсекретар ООН.

За словами президента Володимира Зеленського, вона стала 23-м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого.