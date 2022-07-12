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Перші військові «Армії дронів» розпочали навчання – Мінцифри

Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування»

В Україні розпочалось навчання для перших 150 операторів «Армії дронів», повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші задачі, які виконуватимуть на фронті», – розповів він.

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту «Армія дронів».

7 липня Міністерство цифрової транформації повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандуму про співпрацю в рамках проєкту «Армія дронів», що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 км лінії фронту.

Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування».

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