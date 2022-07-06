Влада повідомила про співпрацю із СКУ у межах проєкту «Армія дронів» для закупівлі БПЛА на фронт

Міністерство цифрової транформації повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандум про співпрацю в рамках проєкту «Армія дронів», що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 км лінії фронту.

«У межах проєкту «Армія дронів» планують придбати 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Вони оснащені кількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням, а головне — їх складно помітити, отже, складно збити», – повідомили у міністерстві.

Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування».

«Ми чітко розуміємо, скільки дронів потрібно, які саме, як навчати пілотів. Це комплексна програма. Те, що потрібно на передовій. Бо ця війна не тільки людей, а й технологій», – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Президент СКУ Павло Ґрод, у свою чергу, сказав: «Ми продовжуємо використовувати всі можливості для забезпечення захисників України, щоб здобути технологічну перевагу та перемогу в цій війні, де Україна захищає світ від світового агресора та терориста».

Світовий конгрес українців (СКУ) об’єднує та представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у всьому світі.