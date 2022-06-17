Російська «дочка» Google подала заяву про банкрутство

Російська дочірня компанія Google 16 червня подала до Арбітражного суду Москви заяву про власне банкрутство, повідомляє російське видання «Ведомости».

Згідно з повідомленням, відповідна заява є в офіційній картотеці справ.

Про намір російської юрособи Google – ТОВ «Гугл» звернутися до суду із заявою про визнання себе банкрутом стало відомо ще 18 травня. Компанія заявляла, що передбачає власне банкрутство із середини березня 2022 року через неможливість виконувати грошові зобов’язання після банківського рахунку.

Google планує зберегти в Росії доступ до своїх сервісів – пошуку, YouTube, карт і пошти Gmail.

19 травня видання Wall Street Journal повідомляло, що корпорація Google вивезла основну частину російських співробітників за кордон. Вони переїхали до Дубаї, де є великий офіс Google.

Торік московський суд оштрафував Google на 7,22 мільярда рублів за позовами Роскомнагляду через повторне видалення забороненої інформації. Компанія мала добровільно виплатити штраф до 19 березня, але не зробила цього, і 29 квітня судові пристави порушили виконавче провадження для стягнення штрафу. Також Google був оштрафований на кілька десятків мільйонів рублів за невидалення забороненого контенту.