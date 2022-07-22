Ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявили про блокування Google на окупованій частині Донбасу

Ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявили про блокування роботи пошукача Google на окупованих територіях Донбасу.

Напередодні на ресурсах бойовиків угруповання «ЛНР» його ватажок Леонід Пасічник заявив, що Google «веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму», а тому ухвалене рішення про блокування пошуковика.

Вже сьогодні таку ж заяву зробив ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Він стверджує, що Google «відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм та насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу».

У травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram, заявивши, що ці платформи буцімто допускають «заклики до насильства щодо російськомовних користувачів».