МЗС України працює над притягненням «Яндексу» до відповідальності за роботу в Криму

Міністерство закордонних справ України працює над можливістю притягнути компанію «Яндекс» до відповідальності за роботу в окупованому Криму. Про це йдеться у відповіді українського відомства на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Попри той факт, що діяльність компанії «Яндекс» на території тимчасово окупованого Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій Євросоюзу щодо Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для залучення компанії до відповідальності за таку діяльність», – йдеться у відповіді МЗС України.

У міністерстві додали, що регулярно обговорюють «з партнерами в інститутах ЄС, а також з відповідними державами-членами Європейського Союзу, всі випадки порушення європейськими компаніями діючих санкцій ЄС».

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«Європейська Комісія, як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення», – зазначили у відомстві.

Крім того, в міністерстві підкреслили, що кваліфікація дій «Яндексу», а також визначення наявності в них ознак порушення законодавства України щодо правового статусу тимчасово окупованій території «належить до компетенції відповідних правоохоронних органів України». Наразі здійснюється відповідний правовий аналіз, додали в міністерстві.

У МЗС України нагадали, що діяльність компанії «Яндекс» на території України заборонена відповідно до Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № +1644-VII.

Російська компанія «Яндекс» набирає співробітників в включеному Криму – оголошення про це опубліковано на офіційному сайті компанії. Раніше про те, що в Севастополі можна замовити карту Mastercard World від «Яндекс.Гроші», повідомляло видання BBC. Для цього виявилося достатнім в адресі приписати Севастополь до Краснодарського краю сусідньої Росії.

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«Яндекс.Гроші» в 2015 році потрапили під санкційні обмеження США, але тоді причиною вказувався зв’язок структури з «Сбербанком». Російська структура «Яндексу» на 99,9% належить резиденту Нідерландів Yandex A.V.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Востаннє таке подовження Рада Європейського союзу ухвалила вліку 2020 року.