Укрзалізниця планує відновити сполучення у напрямку Криму – голова правління

Керівництво українського залізничного перевізника «Укрзалізниця» повідомило про плани «відновити сполучення» в кримському напрямку, але без заїзду на територію окупованого півострова.
«Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з тими територіями, які прилягають до Криму, на жаль, у сам Крим не зможемо заїхати», – заявив голова правління УЗ Володимир Жмак в ефірі телеканалу «Україна 24».
У червні 2020 року «Укрзалізниця» повідомляла про відновлення руху поїздів у напрямку Херсонської області, в тому числі в Новоолексіївку, куди доїжджають українські потяги кримського напрямку.
У зв’язку з анексією Криму Росією з 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» з метою гарантування безпеки припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів. Потяги кримського напрямку доїжджають до Новоолексіївки й Херсона.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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