Укрзалізниця планує відновити сполучення у напрямку Криму – голова правління

Керівництво українського залізничного перевізника «Укрзалізниця» повідомило про плани «відновити сполучення» в кримському напрямку, але без заїзду на територію окупованого півострова.

«Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з тими територіями, які прилягають до Криму, на жаль, у сам Крим не зможемо заїхати», – заявив голова правління УЗ Володимир Жмак в ефірі телеканалу «Україна 24».

У червні 2020 року «Укрзалізниця» повідомляла про відновлення руху поїздів у напрямку Херсонської області, в тому числі в Новоолексіївку, куди доїжджають українські потяги кримського напрямку.

У зв’язку з анексією Криму Росією з 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» з метою гарантування безпеки припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів. Потяги кримського напрямку доїжджають до Новоолексіївки й Херсона.

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