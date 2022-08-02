Новий напрям наступу Росії: намагається обійти Авдіївку з флангів

Російські війська захопили територію шахти «Бутівка», мають частковий успіх у Пісках та постійно ведуть штурмові дії в районах Кам’янки та Красногорівки. Поєднує всі ці назви українське місто – Авдіївка. Попри те, що в останні тижні всі зусилля Кремль кинув на Бахмут та навіть припинив через брак сил штурми у районі Сіверська, у цей час агресор атакував на Авдіївському напрямку. Українська армія просто зараз докладає там великих зусиль, щоб утримати лінію оборони.

Авдіївський напрямок об’єднує населені пункти уздовж західної околиці Донецька. Піски розташовані південніше від Авдіївки, Кам’янка та Красногорівка – північніше. Після 5 місяців лобових атак російські війська, схоже, вирішили взяти Авдіївку в кільце.

На напрямку Донецьк-Піски ворог має частковий успіх, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. 1 серпня командування повідомило про відбитий штурм Пісок, 2 серпня – про невдалу спробу російських військ штурмувати в напрямку Авдіївки.

До цього протягом п’яти місяців масштабного вторгнення саме лінія фронту під Донецьком не зрушила з місця, оскільки є дуже укріпленою за 8 років війни.

«6500 снарядів на село менше ніж за добу. І таких діб вже шість, і в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти. Їде резерв на позицію закривати прорив собою, а через 5 хвилин з 15 людей цілим лишається один», – так описує на своїй сторінці в соцмережі останні дні на позиціях в Пісках українській військовослужбовець Сергій Гнезділов. За його словами, Росія веде надзвичайно щільний артилерійський вогонь, розбиваючи міцні бетоновані позиції. Частину позицій українські військові втратили, мають значні втрати серед особового складу та просять допомоги артилерією, якої дуже не вистачає.

«Авдіївка, Піски – там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – так сьогодні у вечірньому зверненні описав ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі президент Володимир Зеленський.

З деяких позицій довелося відійди, бо там немає нічого вцілілого, повідомив Радіо Донбас.Реалії голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ось його основні тези:

– В останні дні в рази посилилися обстріли в цьому районі. Застосовується ствольна та реактивна артилерія, а також авіація.

– Українські військові відійшли з позицій на шахті «Бутівка». Адже там немає за що триматися: немає нічого вцілілого.

– Російські війська мають певний успіх у Пісках. Українські підрозділи відвели людей з деяких позицій. Ці позиції вщент розбиті агресором.

– Також тривають постійні спроби штурмових дій північніше Авдіївки, в районах Кам’янки та Красногорівки. Також російські війська намагаються штурмувати промзону Авдіївки. Але там їм наступати дуже складно.

– В саму Авдіївку також стало частіше прилітати. В місті вже давно немає електрики, води та газу. Попри це, там залишається близько 2,5 тисяч людей. Хтось лише зараз наважується виїжджати. А є й ті, хто вже повертається в місто з евакуації.

– Захопити Авдіївку прямими атаками росіяни не можуть. Тож намагаються просунутися з флангів.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: