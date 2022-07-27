Міста Донецької та Луганської області, що з боями захоплені російськими військами після 24 лютого 2022 року, зазнали масштабних руйнувань. Зумовлено це і жорстокістю бойових дій, і тактикою так званого «вогневого валу», який вони використовують. Такі міста, як Маріуполь, Волноваха, Попасна та Сєвєродонецьк зруйновані майже повністю, люди звідти або виїхали, або залишаються у напівзруйнованих будинках без інфраструктури. Перспективи виживання там у найближчу зиму незрозумілі. Тепер контрольоване Кремлем угруповання «ДНР» винесло «розпорядження» про знесення значно постраждалих будівель з правилами компенсації їхнім мешканцям. Радіо «Донбас.Реалії» розповідає, яка хитрість є в цьому «документі».

23 липня 2022 року угруповання «ДНР» видало «постанову» про порядок зносу будівель та споруд, що постраждали внаслідок бойових дій, вона є у розпорядженні Радіо Донбас.Реалії. Так, місцеві окупаційні адміністрації мають публікувати перелік будівель та будинків, що будуть зноситись, а їхні мешканці чи власники мають протягом трьох місяців з моменту публікації звернутися до цих «органів влади» для поставлення на облік на компенсацію за зруйновану нерухомість.

Тож на що розраховує російська окупаційна адміністрація?

Не повертайтесь у «республіку»

Право власності на майно залишається у людини навіть у разі його фізичного руйнування. Однак окупаційна влада фактично обмежує його 3-місячним терміном. Тобто вже через такий час за встановленими Росією правилами переселенці не матимуть, за чим повертатися на захоплені території.

Угруповання «ЛДНР» і до початку повномасштабного російського вторгнення створювали «юридичні» умови, що несли загрозу втрати права власності на житло для тих, хто поїхав з окупації після 2014 року. Наприклад, було «рішення» про відчуження житла, що визнане «безхазяйним» (тобто люди виїхали за межі ОРДЛО та не проживають там). До того ж, і без «законів», виданих угрупованнями «ЛДНР», фактів «віджимання» житла на окупованих територіях Донбасу, за свідченнями правозахисників, місцевих жителів та правоохоронців, було багато.

Ті люди, кому загрожувала втрата права власності на житло у ОРДЛО, переважно не реагували на ці погрози, адже і не збиралися повертатися туди до деокупації, а у разі повернення української влади подібні акти «ЛДНР», очевидно, були б визнані нікчемними.

Тепер ситуація інша.

Масових руйнувань зазнали переважно міста, які до 24 лютого 2022 року були під контролем української влади на вільній частині Донбасу. Тож крім тих, хто виїхав зі своїх міст через небажання опинитися під окупацією, додалася ще величезна кількість людей, які тікали від тотальних артилерійських обстрілів та неможливості виживання в умовах повної руйнації населених пунктів.

Кількість мирних жителів, які загинули внаслідок наступу російських військ, артилерійських ударів та бомбардувань, порівняно з 2014 роком, значно зросла. У випадку Маріуполя, який тривалий час перебував у блокаді, про кількість загиблих можна лише здогадуватись. Тож, як би не прикро було про це сказати, навіть до окупаційної адміністрації за компенсацією за зруйноване житло просто нікому буде звернутися.

На окуповану територію Донбасу до 24 лютого 2022 року існувала хоча б теоретична можливість потрапити. Люди їздили туди і у зворотному напрямку через Росію. До того, як КПВВ на лінії розмежування були перекриті, щоденний потік людей через них складав близько 20 000 осіб.

Та тепер для тих, хто виїхав на підконтрольну територію, шлях в окупацію майже закритий. Є інша категорія людей, яких російська влада вивозила на територію Росії. Багато з них досі перебувають у таборах біженців чи фільтраційних таборах.

Питання знищення житла актуальне для більшості населення міст та сіл, що були окуповані у останні місяці, але у разі тривалої окупації цих територій та спроб окупаційної влади налагодити там мирне життя ці люди просто втратять право на своє майно там. З іншого боку, тих, хто виїхав до Росії, можна змусити повернутися, бо вони мають чи матимуть таку можливість.

Кореспондентка видання Заборона Анастасія Оприщенко в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповіла про те, як російська пропаганда маніпулює кількістю загиблих мирних жителів на Донбасі. Та як кількість жертв зросла за останні місяці. Подивіться це відео:

Облік людей

На окупованій частині України вже спостерігалися факти використання гуманітарної допомоги для проведення обліку населення та приймання заявок на отримання російського громадянства, свідчать публікації в російських медіа. Було це не тільки на Донбасі.

Тим часом від окупаційної влади та місцевих колаборантів неодноразово звучать заяви про проведення на окупованих територіях так званих «референдумів» про входження до складу Росії.

У розпорядженні Донбас.Реалії є плани підготовки такого «референдуму» на окупованій частині Донецької області. Вже навіть відомий відсоток підтримки цього рішення, який Росія планує отримати там:

Тож і постановку на облік осіб, чиє житло підлягає знесенню, можна використати для обліку людей у нещодавно окупованих містах. Це може значно допомогти формуванню списків до «референдуму».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите