Росія будує житловий комплекс у Маріуполі. Але хто там житиме?

Російські ЗМІ активно намагаються демонструвати приклади «відновлення мирного життя»​ на окупованих частинах Донбасу. Одним з яскравих кейсів стало будівництво нового житлового комплексу в окупованому Маріуполі. Аналізуючи відкриті джерела, розберемось, хто і для кого будує ці будинки.

Починаючи з червня 2022 року російські телеканали часто присвячують частину ефірного часу розповідям про те, як у зруйнованому Маріуполі почали зводити новий ЖК. Це, за твердженням окупаційної адміністрації, символ російської присутності у цьому місті та й загалом, відновлення Донбасу Росією.

У відкритих джерелах ми з'ясували, що підрядником будівництва стала російська «Военно-строительная компания» (ВСК). Компанія перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони Росії та будує об’єкти на його замовлення. Однією з основних її спеціалізацій є будівництво військових містечок.

Відома вона й тим, що будувала помпезний храм Міністерства оборони Росії неподалік Москви. Відомий цей храм, зокрема, тим, що у ньому зберігається фуражка Адольфа Гітлера та інші трофеї.

З сайту компанії видно, що вона веде одразу кілька будівництв на окупованій частині Донбасу. Окрім Маріуполя, це Луганськ, відновлення монумента на Савур-Могилі та прокладання водогону від Ханженківського водосховища на окуповану частину Донецької області.

Однак, саме маріупольське будівництво яскраво висвітлюється та, очевидно, є показовим об’єктом.

З плану будівництва житлового комплексу на перетину проспекту Миру та вулиці Купріна у Маріуполі (ось це місце на карті) зрозуміло, що перший його етап планують завершити до кінця 2022 року, на сайті «ВСК» пишуть, що «зимові холоди перші мешканці проведуть у нових будинках».

На схемі у плані будівництва є розподіл на «етапи», їх є два. А от що входить у «першу чергу» «першого етапу», незрозуміло.

Але на схемі добре видно, що у перший етап входить будівництво адміністративної будівлі, господарських споруд та складів Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Там передбачений навіть кінологічний центр.

Хто нові мешканці?

За офіційними даними, до 24 лютого 2022 року населення Маріуполя складало близько 430 осіб. Встановити кількість людей, що зараз залишаються у місті, точно неможливо, але Маріупольська міська рада каже про 150-170 тисяч осіб.

За інформацією української влади, у Маріуполі зруйновано до 98% всіх будівель. Тож хто б не став щасливими власниками квартир, сучасного дитсадка і школи, навколо їх оточуватиме руїна.

Зараз навіть на відео, які намагаються продемонструвати відновлення життя у місті, видно рівень руйнувань та переважно косметичне впорядкування (прибирання вулиць). Про комунальну сферу - водопостачання, газопостачання, електричні мережі - можна лише здогадуватись. Ознаки їхнього масово відновлення не демонструють навіть російські федеральні канали.

У разі успішного завершення будівництва перших будинків (8 чи 12), йдеться про 2-3 тисячі людей, які зможуть туди заселитися. Це близько 2-3% від кількості населення. Очевидно, що проблему забезпечення житлом таким чином окупаційна влада не вирішить.

Інша справа, якщо йдеться про розміщення не місцевих жителів, а тих, кого російська влада планує привезти на окупований Донбас. Йдеться про військових офіцерів, працівників «МЧС» Росії, вчителів та лікарів, управлінців, людей інших спеціальностей, яких російська влада зараз активно рекрутує для роботи на окупованих територіях. Й включення у житловий комплекс нового центру «МЧС» підтверджує це припущення.

Поки що маріупольці, які попри окупацію не залишили своє місто, проживають насправді в нелюдських умовах. Однак, це не заважає федеральним телеканалам РФ поєднувати непоєднуване: вони випустити уже декілька документальних фільмів, де на тлі руйнувань (їх не приховують, тільки називають наслідком українських обстрілів) та під героїчну музику ідеться про перемогу, звільнення чи то повернення Маріуполя до справжнього життя.

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