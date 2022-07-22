Український волонтер розповів про 100 днів полону на окупованій частині Донеччини

Євгена Малярчука, підприємця та уродженця Маріуполя, війна застала у Києві. Він вирушив волонтером у рідне місто, щоб постаратися вивезти звідти мирних жителів. Наприкінці березня Малярчука затримали бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР». Разом з іншими українськими волонтерами він провів сто днів у полоні у колишній виправній колонії у селі Оленівка під Донецьком. Нині Євген Малярчук – на волі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Ось його історія.



– Я пробув у полоні сто днів. З незрозумілих причин. Я – цивільний, жодного разу не брав участі у бойових діях. Був затриманий. Під дулом автомата взятий у полон. Досі не розумію, як у наш час, в 2022 році, взагалі це можливо. Я таких ситуацій не бачив навіть у найстрашніших художніх фільмах.

Одночасно на території колонії були близько трьох тисяч осіб. Харчування не вистачало. Води взагалі не було

Виправна колонія в Оленівці до нас була законсервована. Її відкрили спеціально для того, щоби організувати «фільтраційний табір». Спочатку «ув’язнених» було небагато. А потім почалися великі «етапи» з комбінату імені Ілліча, потім із «Азовсталі». Одночасно на території колонії були близько трьох тисяч осіб. Харчування не вистачало. Води взагалі не було.

Спочатку ми отримували по шматку хліба та трохи води. Усі роботи на території колонії виконували полонені. Приготування їжі, прибирання всіх приміщень, рознесення води. Вода була переважно технічна, яку не можна було пити. Давали питну, але дуже мало. Доводилося пити те, що було. Умови утримання огидні.

У камері на шість осіб нас було 36. Одночасно навіть сісти не всі могли

Перший та останній місяць ми перебували у ДІЗО. Це дисциплінарний ізолятор, як згодом з’ясувалося. В’язниця у в’язниці. У камері на шість осіб нас було 36. Одночасно не те, що прилягти, навіть сісти не всі могли. Спали у кілька змін. Було дуже тяжко.

– Навіщо вони взяли вас у полон? Що вони хотіли?

Вони намагалися нас звинуватити, що ми виконували якісь завдання для ЗСУ

– Не можу відповісти на це запитання, бо нам у полоні ніхто нічого не пояснював. У Донецьку нас привезли у «відділ боротьби з організованою злочинністю». Дуже дивне місце. Чому ми туди потрапили – незрозуміло. Під час допиту намагалися змусити зізнатися, що ми нібито вивозили гуманітарну допомогу для ЗСУ і нібито вивозили військовослужбовців.

Коли почалася війна, я був у Києві. Дивитись, як страждав Маріуполь, як страждали мої рідні та близькі, я не міг. Тому я вирішив прорватися до Маріуполя і врятувати людей. На допиті цій історії ніхто не вірив. Вони намагалися нас звинуватити, що ми виконували якісь завдання для ЗСУ.

– Хто вас затримав? Російські військові?

Я втратив приблизно 15 кілограмів

Вони намагалися нас звинуватити, що ми виконували якісь завдання для ЗСУ

– Як фізично та психологічно проявляється те, що ви сто днів перебували у полоні?

– Я втратив приблизно 15 кілограмів. Імунітет порушений. Харчування було жахливе. У них не вистачало посуду. Посуд використовувався по колу. Його ніхто не мив. Можливо, раз на день. Коли його приносили туди, де було 250-300 осіб, після того, як один доїдав, у ту ж тарілку накладали пайку і передавали наступному.

Психологічно я це переніс трохи легше. Я познайомився і потоваришував із багатьма цивільними в Оленівці. Серед нас було багато бізнесменів, директорів IT-компаній. Ми намагалися об’єднатися та допомагати один одному. Ми намагалися допомогти й іншим полоненим, заспокоїти, підбадьорити. Видно було, що люди поступово розклеюються. Були й такі, хто збожеволів. Мені це далось легше. Але я не певен, у психолога ще не був.

– У цій же колонії досі перебуває волонтер Сергій Тарасенко. Чи вам відомо про нього щось?

– Звісно, це наш друг. Ми познайомилися у колонії та близько двох місяців перебували в одній камері. У цей момент нас дистанціювали, тримали нашу групу із цивільних окремо. Ми добре знаємо один одного. Сергій Тарасенко – досі у Оленівці. Нам потрібно об’єднати сили та допомогти йому. Крім Тарасенка, там є багато інших цивільних.

В цьому місці немає ніякої логіки, там немає ніякого алгоритму дій. Як затримують? За що? Чому відпускають? Чому ні? Ніхто не знає. Ніхто нічого не пояснює.

– Ви знаєте, чому і як вас удалося звільнити?

– Одного дня підійшли до нашої камери кілька офіцерів, почали називати прізвища, потім була команда: з речами на вихід. Ми думали, що нас просто переведуть на якесь інше місце, як це було раніше. Особисто я один раз провів три доби в одиночній камері. У результаті нас викликали, змусили підписати протоколи, що ми не маємо жодних претензій, і просто відпустили. Відчинили ворота та сказали: «Ви вільні».

– Яким ви запам’ятали Маріуполь у березні?

– На це було дуже тяжко дивитися. Моє рідне місто, де я народився і виріс. Він був практично знищений, на вулицях йшли бої. Повз мене кілька разів на величезній швидкості пролітали танки.

У їхніх очах був жах

Я поїхав у центр Маріуполя. Моїм завданням було врятувати людей саме з тієї частини міста, поблизу якої проходили бої, звідки люди самостійно вибратися не могли. Я цілеспрямовано поїхав у район підземного переходу. Це центр міста. Неподалік від Драмтеатру. І там, пройшовши підвалами, я зібрав жінок і дітей, літніх жінок. Щоразу, спускаючись у підвал, я пояснював, що виводжу безкоштовно жінок та дітей із міста. Ситуація критична, у місті була гуманітарна катастрофа.

– Як місцеві ставились до окупації? Що вони казали?

– У їхніх очах був жах. На цю тему ми поспілкуватися не встигли, бо через короткий час нас зупинили, сказали, що ми маємо проїхати з ними для перевірки документів, і вже в Нікольському, 20-25 км від Маріуполя, мене змусили висадити всіх людей у поле, в так званому «центрі прийому біженців». І мене вже затримали і почали возити по клітках, підвалах та в’язницях. Людей я встиг лише заспокоїти, спробував їх підбадьорити та розвеселити.