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Росія розглядає чотири варіанти будівництва на «Азовсталі»

Один із варіантів передбачає розвиток сільського господарства на околицях Маріуполя

Кремль запланував відновлення Маріуполя у три етапи ‒ до кінця 2022 року, з 2023 по 2025 і до 2040. Про це свідчить «Концепція майстер-плану розвитку міста», яку створили у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ. Цей документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України.

Згідно з ним, завдання на першому етапі ‒ відновити життєвонеобхідну інфраструктуру, а також «особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища», для якого рекомендовано використати територію аеропорту. До 2025 року заплановано будівництво житла, відновлення і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури.

До 2025 року російська влада планує збільшити кількість населення на 50 тисяч
До 2025 року російська влада планує збільшити кількість населення на 50 тисяч
Росія декларує будівництво доріг та розвиток інфраструктури міста
Росія декларує будівництво доріг та розвиток інфраструктури міста

До 2040 року в російському уряді хочуть забезпечити «бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста». Також декларується будівництво залізничної дороги Волноваха-Маріуполь і формування «міжнародного транспортного коридору», тобто автомагістралі через Маріуполь на Крим і Одесу.

Задекларовано чотири варіанти розвитку «Азовсталі»
Задекларовано чотири варіанти розвитку «Азовсталі»

Щодо заводу «Азовсталь», в «Концепції» розписано чотири варіанти ‒ відновлення виробництва, створення якогось суспільно-ділового майданчика і два сценарії будівництва парку ‒ з робочими місцями за рахунок аграріїв на околиці міста або за рахунок туристичної сфери. Найдорожчим, вважають у російському уряді, саме відновлення виробництва ‒ воно може коштувати майже 300 мільйонів рублів, інші варіанти значно дешевші.

Цей варіант за розрахунками російського уряду коштуватиме 78 мільйонів рублів
Цей варіант за розрахунками російського уряду коштуватиме 78 мільйонів рублів
Варіант 3 у планах РФ обійдеться майже 72 мільйони рублів
Варіант 3 у планах РФ обійдеться майже 72 мільйони рублів
Варіант 4, порахували в уряді РФ, коштуватиме понад 113 мільйонів рублів
Варіант 4, порахували в уряді РФ, коштуватиме понад 113 мільйонів рублів

Окупаційна влада звітує про 150 тисяч людей, які залишаються у Маріуполі. Законно обране керівництво міста оцінює зараз кількість жителів від 100 до 130 тисяч осіб. Також радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі «Донбас Реалії» розповів, що будь-яке відновлення міста наразі відбувається лише «на рівні гучних заяв» і навіть не йдеться про відновлення інфраструктури, яка необхідна для того, щоб у Маріуполі розпочався опалювальний сезон.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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