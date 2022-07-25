Росія розглядає чотири варіанти будівництва на «Азовсталі»

Кремль запланував відновлення Маріуполя у три етапи ‒ до кінця 2022 року, з 2023 по 2025 і до 2040. Про це свідчить «Концепція майстер-плану розвитку міста», яку створили у міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ. Цей документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України.

Згідно з ним, завдання на першому етапі ‒ відновити життєвонеобхідну інфраструктуру, а також «особливу увагу приділено зоні розміщення кладовища», для якого рекомендовано використати територію аеропорту. До 2025 року заплановано будівництво житла, відновлення і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури.

До 2040 року в російському уряді хочуть забезпечити «бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста». Також декларується будівництво залізничної дороги Волноваха-Маріуполь і формування «міжнародного транспортного коридору», тобто автомагістралі через Маріуполь на Крим і Одесу.

Щодо заводу «Азовсталь», в «Концепції» розписано чотири варіанти ‒ відновлення виробництва, створення якогось суспільно-ділового майданчика і два сценарії будівництва парку ‒ з робочими місцями за рахунок аграріїв на околиці міста або за рахунок туристичної сфери. Найдорожчим, вважають у російському уряді, саме відновлення виробництва ‒ воно може коштувати майже 300 мільйонів рублів, інші варіанти значно дешевші.

Окупаційна влада звітує про 150 тисяч людей, які залишаються у Маріуполі. Законно обране керівництво міста оцінює зараз кількість жителів від 100 до 130 тисяч осіб. Також радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі «Донбас Реалії» розповів, що будь-яке відновлення міста наразі відбувається лише «на рівні гучних заяв» і навіть не йдеться про відновлення інфраструктури, яка необхідна для того, щоб у Маріуполі розпочався опалювальний сезон.