Путін висловився щодо вбивства доньки Дугіна. Чого чекати Україні?

Після того, як у Росії від вибуху в автомобілі загинула донька відомого російського публіциста Олександра Дугіна, у бік України одразу почали лунати погрози. Українські посадовці заявили про непричетність, а світ вперше дізнався про «Національну республіканську армию Росії».

Хронологія

Увечері 20 серпня в Московській області вибухнув автомобіль, у якому перебувала 29-річна Дар'я Дугіна, дочка філософа та політолога Олександра Дугіна. Слідчий комітет Росії офіційно повідомив про смерть Дугіної.

Невдовзі у своєму твіттері про вибух написала російська пропагандистка, головна редакторка видання Russia Today Маргарита Симоньян. Твіт про загибель Дугіної вона завершила словом «Доколе?»​. Одразу після цього вона тричі написла у своєму твітері: «Центры принятия решений!»​.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до загибелі Дугіної, це він пояснив так: «Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше, не терористична держава».

Увечері 21 серпня колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе російська організація з назвою «Національна республіканська армія». Пономарьов оприлюднив відео з маніфестом цієї новоствореної організації.

Вже 22 серпня ФСБ Росії заявила, що розкрила вбивство Дугіної, і що організоване воно було українськими спецслужбами.

Тоді з відкритим листом до бітьків Дар'ї Дугіною виступив і Володимир Путін.

Пояснення

«​Доколе?»

Для тих, хто не надто уважно стежить за заявами Кремля та його пропагандистів щодо вторгнення в Україну, кілька разів повторені слова Маргарити Симоньян «Центры принятия решений!» можуть здатися дивними.

З квітня 2022 року, коли стало зрозумілим, що російське вторгнення не йде за планами, які розробляли у Кремлі, а Україна досить ефективно чинить опір, отримує підтриму від інших країни та навіть можливо завдає удари по об’єктах у глибокому тилу Росії, й з’явилися російські погрози про удари по «центрах прийняття рішень» в Україні.

Певно, перша така погроза пролунала 13 квітня 2022 року від офіційний представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова. Він заявив, що російські війська «можуть завдати ударів по центрах прийняття рішень у Києві після спроб диверсій та обстрілів російських населених пунктів».

Тоді російське видання «Взгляд» навіть оприлюднило ймовірний список таких «центрів прийняття рішень».

Після цього російські пропагандисти та прихильники посилення війни проти України вже неодноразово заявляли, що Україна у своєму протистоянні російській агресії перейшла якісь «червоні лінії», тому треба нанести удари по українських «центрах прийняття рішень». Особливо посилюється ця риторика після іміджево -болючих втрат Росії у війні, таких як затоплення крейсера «Москва», чи удари по аеродромах у Криму, військових складах на території Росії.

Про удари по «центрах» у липні навіть спитали президента Росії Путіна. На це він відповів, що такі рішення будуть ухвалюватись винятково військово-політичним керівництвом Росії.

Протягом усього часу Росія не припиняє завдавати ракетні та артилерійські удари по українських містам, військовій та цивільній інфраструктурі. Це відбувається майже щодня.

Загибель Дугіної, у якому Росія очікувано звинуватить Україну, стала приводом закликати «бити» ще більше .

Партизани

Майже відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, з Росії почали надходити спорадичні відомості про активні прояви спротиву. Переважно це проявлялося у підпалах військкоматів, інших дрібних диверсійних діях, публікуванні чи передачі даних українській розвідці. Не дуже багато інформації було і про так званий Легіон «Свобода Росії», що бере участь в обороні України та складається з росіян-противників режиму Путіна та навіть якоїсь кількості полонених, які зголосилися воювати на боці України.

Тепер з подачі Іллі Пономарьова в інформаційному полі з’явилася російська «Національна республіканська армія». Інформації про неї зовсім немає, і дійсно, у пошукових сервісах до загибелі Дугіної, така структура не згадується.

Швидкість

Те, що ФСБ за два дні «розкрила» вбивство Дар’ї Дугіної та, очікувано, звинуватила у ньому Україну, викликало хвилю іронії як в українських соцмережах, так і в опозиційних Кремлю російських.

ФСБ публікує нові встановлені дані щодо цього: прізвище та посвідчення «виконавиці», фотографію машини, на якій вона начебто пересувалася (та продається на українському сервісі) та вже її зв’язок з полком «Азов» (полк заявив, що така людина у них ніколи не служила). У російському відомстві заявили, що будуть вимагати її екстрадиції (за інформацією ФСБ, так звана «виконавиця» вбивства Дугіної виїхала на територію Естонії).

Наслідки

Події навколо загибелі у Підмосков’ї Дар’ї Дугіної ще розгортаються, та вже зараз можна уявити кілька наслідків, які вони матимуть.

Все активніше звучать голоси тих, хто у Росії вимагає ще підвищити інтенсивність та жорстокість вторгнення в Україну. Це звучить на тлі підготовки до Дня незалежності України, коли українська влада попереджає про можливі провокації з боку російських військ та закликає всіх максимально убезпечитися (дотримуватися сигналів повітряної тривоги, передусім).

Відбувається це ще і напередодні того, як за інформацією української влади, окупаційна адміністрація збирається влаштувати так званий трибунал над захисниками України у Маріуполі та інших окупованих містах.

Очевидно, що заяви про діяльність на території Росії чи то «українських диверсантів», чи то російських партизанів, дозволять Кремлю зробити внутрішній режим ще суворішим, а міжнародну політику ще більше ізоляціоністського. Складно сказати, чи не використає російський режим те, що, за версією ФСБ, «вбивця Дугіної» начебто втекла на територію Естонії, як підставу для погроз та тиску на країни Балтії, що підтримують Україну у захисті проти російського вторгнення.

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