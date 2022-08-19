Росія може завдати ракетний удар по полонених із «Азовсталі» під час «суду» в Маріуполі – ГУР

Російська окупаційна влада планує провести «суд» над військовополоненими з «Азовсталі» в окупованому Маріуполі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 19 серпня.

«На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі». З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням», – повідомляє розвідка.

За її даними, російські окупанти готують «спеціально навчених «свідків» завозять співробітників російських медіа.

«За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну», – припускають у ГУР.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

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Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий «суд» над українськими військовополоненими.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.