Рідні українських полонених закликали Ґутерріша і Ердогана допомогти у звільненні азовців

Родичі українських військовополонених з полку «Азов» 18 серпня на площі біля пам’ятника Шевченкові у Львові провели акцію, щоб звернутись до Генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, президента Туреччини Реджепа Теїпа Ердогана, які сьогодні перебувають у місті. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники попросили світових лідерів допомогти у справі звільнення їхніх рідних – військовополонених, яких утримує Росія. Зокрема, просять вплинути на російське керівництво і змусити його дотримуватись норм гуманітарного права, припинивши вбивства і катування українських військовослужбовців, вимагати від влади Росії негайно допустити до військовополонених представників Міжнародного Червоного хреста для перевірки стану здоров’я, умов утримання та дотримання стороною, яка їх утримує в полоні, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Рідні просять турецького президента Ердогана виступити третьою стороною у переговорному процесі щодо звільнення українських військовополонених і просять ООН взяти активну участь у звільненні з полону українських військових, яких вивезли з заводу «Азовсталь».

«Я знаю, що мій син перебуває в СІЗО в Оленівці. 6 липня був останній зв’язок з ним. Він дзвонив мені. Що з ними всіма зараз відбувається, ми знаємо. Я прийшла на акцію, щоб почалась робота з їхнього звільнення. Сьогодні у Львові високі особи і хочу звернутись до ООН, щоб посприяли звільненню. Зараз говорять про атомну станцію, а про військовополонених забули», – каже Надія, мати військовополоненого з «Азову».

Рідні військовополонених тримали у руках плакати і скандували з проханням звільнити їхніх синів, чоловіків, братів, доньок, сестер з полону.

Сьогодні у Львові відбувається тристороння зустріч тристороння зустріч за участю президентів України, Туреччини та Генерального секретаря ООН.

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За попередньою інформацією, під час розмови обговорюватимуть, які кроки можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом та розвитку дії механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув у Львів 17 серпня. Після зустрічі він поїде в Одесу.