Полон захисників «Азовсталі»: Подоляк закликав Червоний Хрест «згадати про своє призначення»

Підготовка до «суду» над полоненими захисниками заводу «Азовсталь» є черговим воєнним злочином Росії – про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 15 серпня.

Він вказав на те, що всі військові, які захищали завод у Маріуполі, є комбатантами, які законно захищали свою країну. У зв’язку з цим представник Офісу президента звернуся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та його очільника Петера Маурера.

«Маріупольські клітки» — це офіційний воєнний злочин Росії. Час МКЧХ та Петеру Мауреру нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію», – заявив Подоляк.

Напередодні Ініціативна група «Першого грудня» закликала втрутитися в ситуацію з полоненими військовими, які захищали Маріуполь, зокрема, завод «Азовсталь». Вони вказали на те, що російська адміністрація «облаштовує клітки та інші «судові» декорації, щоб провести показовий суд» над військовополоненими.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон.

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Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

Нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий «суд» над українськими військовополоненими.