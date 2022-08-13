Міська рада Маріуполя повідомила про «сильний вибух» у місті

Міська рада Маріуполя, який перебуває під російською окупацією, повідомила про «сильний вибух» у місті 13 серпня.

«Сильний вибух у Маріуполі! О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі», – йдеться у повідомленні міської ради у телеграмі.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі додав: «Вибух чуло все місто, всі райони… І так. Не без нас».

Що саме стало причиною вибуху, вони не уточнили і зазначили, що подробиці будуть пізніше.

В умовах війни редакція не може відразу перевірити це повідомлення з незалежних джерел.

Раніше сьогодні міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що очікує на новини про втрати серед російських окупантів після зафіксованого в окупованому місті «гучного вибуху», який він пов’язав із роботою сил спротиву. Про вибух Федоров також повідомляв 12 серпня. У коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» він заявляв, що спротив населення посилюється через планований окупантами псевдореферендум.

Міська рада Маріуполя також повідомляла про потужний вибух в окупованому місті 10 серпня.

Російські війська взяли Маріуполь у блокаду в березні 2022 року. 20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті після того, як більшу частину його території захопили російські військові, перейшов під контроль сил РФ.