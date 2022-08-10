Міськрада Маріуполя повідомляє про «потужний вибух» у місті 

Міська рада Маріуполя повідомила, що в окупованому місті 10 серпня пролунав вибух.

«О 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-Ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити інформацію про роботу Маріупольської групи спротиву», – йдеться в заяві.

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Наразі місцева влада, за її повідомленням, чекає на подальші новини.

Російські війська взяли Маріуполь у блокаду в березні 2022 року. 20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті після того, як більшу частину його території захопили російські військові, перейшов під контроль сил РФ.