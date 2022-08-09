Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі», Мінцифри оскаржує

Платформа Instagram заблокувала сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» – про це повідомила сама організація родичів військових 9 серпня.

Об’єднання вказало на те, що її сторінка в соцмережі мала понад 33 тисячі підписників.

«Асоціація родин захисників «Азовсталі» обурена і розчарована даним рішенням соцмережі. «Instagram» та компанія «Meta» загалом давно демонструють свою неприязнь до теми війни в Україні та українських захисників, зокрема, до героїв полку «Азов», які роками зазнавали найабсурдніших обмежень з боку цієї соцмережі. Сьогодні ці обмеження торкнулися і рідних воїнів, які чекають на них з полону терористичної Росії», – йдеться в заяві.

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Асоціація подала апеляцію на це рішення і звернулася до Міністерства цифрової трансформації. Згодом ситуацію прокоментував очільник відомства Михайло Федоров, підтвердивши, що отримав звернення.

«Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку. Крім того, направили листи в Meta щодо голови Асоціації та п’яти інших сторінок, пов’язаних з діяльністю Азова. Зараз вони всі заблоковані», – додав міністр.

Він висловив сподівання, що компанії Meta незабаром вдасться «комплексно змінити підходи до модерації контенту» та вирішити проблему блокувань профілів українських користувачів.

«Світ має знати правду про війну в Україні», – вважає Федоров.

Асоціація родин захисників «Азовсталі» об’єднує родичок і родичів українських військових, які захищали завод у Маріуполі протягом понад 80 днів. Наразі вони перебувають у російському полоні.