Військовополонених українських морпіхів просять госпіталізувати до Туреччини або іншої нейтральної країни

Госпіталізувати військовополонених українських морських піхотинців до Туреччини або іншої нейтральної країни просять їхні родичі. Вони створили відповідну петицію та звернення до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, розповіла в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода голова громадської організації «Штаб підтримки Морської піхоти України» Яна Скруцька.



«Створила петицію, відповідно до статті 109 Женевської конвенції, яка передбачає, що військовополонені, які перебувають певний час в полоні, можуть бути інтегровані, або госпіталізовані до третьої нейтральної країни світу – для того, щоб в подальшому вони могли там знаходитися. Для чого ця була петиція створена – ситуація в Оленівці, вона нас вибила з колії. Ми не впевнені, що не повториться ця ситуація. В нас немає ніяких гарантій безпеки їхніх життів (військовополонених українців – ред.)», – заявила наречена полоненого українського військовослужбовця.



Відправною точкою для петиції та звернення, за її словами, став не лише вибух в колонії окупованої Оленівки, який в українській розвідці назвали «актом тероризму з боку збройних сил окупанта», а й заява Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що організація не гарантувала безпеку українським військовим, які залишили сховища заводу «Азовсталь» у Маріуполі.



«Міжнародним організаціям перше, що хочеться сказати – прокиньтеся! Досить! Зараз, коли я чую, що вони починають в публічному просторі розповідати, що не брали на себе ніяких зобов’язань – тобто? Є Женевська конвенція щодо військовополонених, там чітко прописано, що Міжнародний комітет Червоного Хреста робить. І ці пункти не виконуються. Перше – зв’язок з рідними. Цього зв’язку немає. В ООН я також не можу додзвонитися. Вчора всі телефони, всіх управлінь, які тільки є, я вже всі обривала телефони – ніхто не відповідає. В половини автовідповідач – виклик іде, і все», – твердить Яна Скруцька.

Вона каже, що звісток від нареченого не отримувала після його виходу із «Азовсталі».



Загалом ГО «Штаб підтримки Морської піхоти України» налічує пів тисячі родин. І їхня кількість, за словами голови, зростає, адже досі є проблема із встановленням місця перебування і долі українських військових із Маріуполя.