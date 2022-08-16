МЗС назвало нікчемним «суд» над полоненими іноземцями, влаштований бойовиками «ДНР»

Міністерство закордонних справ 16 серпня прокоментувало повідомлення про початок «судового процесу» над полоненими іноземцями-військовими ЗСУ. Коментар оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Фальшивий суд Росії на Донбасі над іноземними військовослужбовцями Збройних Сил України та гуманітарним працівником є нікчемним», – заявив він.

Він назвав процес ще одним доказом грубих порушень правил ведення війни з боку Москви.

«Міжнародне гуманітарне право повинно застосовуватися до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб», – закликав представник дипломатичного відомства.

Напередодні стало відомо, що підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» напередодні висунули «звинувачення» п’ятьом захопленим в Україні іноземцям у найманстві. Зокрема, як заявляють у російських медіа, звинувачення проти трьох чоловіків – шведа Матіаса Густавсона, хорвата Векослава Пребега і британця Джона Гардінга – передбачають покарання у вигляді страти.

В угрупованні «ДНР» минулого тижня звинуватили Густавсона, Пребега, Гардінга і британців Ендрю Гілла і Ділана Гілі у приєднанні до збройних сил України.

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Минулого місяця Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило «експлуатацію» військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях після захоплення Гілі та Гілла. Інший британець Пол Урі, який потрапив у полон разом із Гілі та Гіллом, помер, перебуваючи «під арештом» у бойовиків.

Це вже не перший так званий судовий процес проти полонених іноземців на окупованій території Донеччини. 9 червня так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок». Як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».