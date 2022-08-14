У США відреагували на намір судити полонених іноземців на окупованій Донеччині

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через звинувачення проти полонених іноземців на тимчасово окупованій території Донбасу.

«Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великобританії, Швеції та Хорватії незаконною владою на сході України. Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених», – написав він у твіттері 13 серпня.

Напередодні підконтрольне Кремлю угруповання «ДНР» оголосило, що 15 серпня розпочнеться «суд» над іноземцями, які, ймовірно, воювали на боці України і потрапили в полон. «Судитимуть» п'ятьох людей – громадян Великобританії, Швеції та Хорватії.

За даними російських ЗМІ, їх звинувачують у найманстві, підготовці до терористичної діяльності, скоєнні дій, спрямованих на насильницьке захоплення «влади та зміну конституційного ладу «ДНР», та пособництві у вербуванні інших найманців. Іноземцям може загрожувати покарання у вигляді страти, мораторію на яку в угрупованні «ДНР» немає.

Це вже не перший так званий судовий процес проти полонених іноземців на окупованій території Донеччини. 9 червня так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок». Як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».