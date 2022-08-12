Угруповання «ДНР» 15 серпня розпочне «суд» над 5 полоненими іноземцями

Підконтрольне Кремлю угруповання «ДНР» оголосило, що 15 серпня розпочнеться «суд» над іноземцями, які, ймовірно, воювали на боці України і потрапили в полон.



«Судитимуть» п'ятьох людей – громадян Великобританії, Швеції та Хорватії. Їм може загрожувати покарання у вигляді страти, мораторію на яку в угрупованні «ДНР» немає.



За даними російської агенції «Интерфакс», судове засідання буде закритим, підсудні – громадянин Швеції Матіас Густавссон, Хорватії – Векослав Пребіг, а також піддані Великобританії Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі. Їх звинувачують у найманстві, підготовці до терористичної діяльності, скоєнні дій, спрямованих на насильницьке захоплення «влади та зміну конституційного ладу «ДНР», та пособництві у вербуванні інших найманців.



Російські ресурси раніше розповсюдили відео, на якому Ендрю Хілл у камуфляжній формі без відзнак, із забинтованими головою і рукою, дає свідчення в найманстві. МЗС Великобританії різко засудило публікацію, назвавши неприйнятною експлуатацію військовополонених та цивільних осіб у пропагандистських цілях. Європейський суд з прав людини вимагав від Росії втручання у справу полонених, проте отримав відповідь, що РФ більше не виконує рішення ЄСПЛ, а долею полонених має займатися влада угрупованні «ДНР», чию незалежність Москва визнає.



Ділан Хілі, кухар за професією, за повідомленнями преси, не брав участі у бойових діях: він був волонтером та здійснював гуманітарні місії. Джон Хардінг, як повідомляється, був парамедиком полку «Азов».



Ще один полонений, звинувачений у найманстві, британець Пол Урі, затриманий разом із Хілі, помер у полоні 15 липня. За словами його близьких, він працював в Україні волонтером з роздачі гуманітарної допомоги, він не міг би бути найманцем через вік та численні хвороби.

9 червня так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок». Як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».