МЗС Великобританії викликало посла Росії через смерть британця в полоні на окупованій території Донбасу

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна через повідомлення про смерть британського громадянина Пола Урі в полоні проросійських бойовиків на непідконтрольній Україні території.



«Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час перебування під вартою. Росія повинна нести повну відповідальність за це. Пол Урі був схоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу. Російський уряд та його ставленики продовжують чинити звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – заявила британський міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Раніше сьогодні стадо відомо, що в полоні на окупованій території Донеччини помер громадянин Великої Британії Пол Урі. За даними української служби ВВС, Полу Урі було 45 років і він був волонтером, який співпрацював із громадською організацією Presidium Network, та допомагав українцям під час війни. Родина Урі повідомила журналістам, що він хворів на цукровий діабет І типу.

Повідомляється, що Пола Урі затримали на одному з блокпостів на півдні України 25 квітня, коли він намагався в’їхати на підконтрольну росіянам територію.

Сьогодні сайти угруповання «ДНР» повідомили із посиланням на так звану «омбудсменку» Дар’ю Морозову, що смерть Пола Урі настала ще 10 липня. Вона називає чоловіка «британським найманцем» і стверджує, що причиною смерті стали хронічні хвороби.