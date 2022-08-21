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Україна не має стосунку до підриву машини Дугіна, через який загинула його донька – Подоляк

«Ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація», зазначив Михайло Подоляк

Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня.

«Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна – ред.) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава», – сказав він.

Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.

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«Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ», – сказав радник голови ОП.

Напередодні увечері в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

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Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.

Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

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