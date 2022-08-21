Україна не має стосунку до підриву машини Дугіна, через який загинула його донька – Подоляк

Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня.

«Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна – ред.) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава», – сказав він.

Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.

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«Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ», – сказав радник голови ОП.

Напередодні увечері в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

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Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.

Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.