Кремль прагне підкорення та русифікації України і культивує в Росії «ультраправий націоналізм» – посол США при ОБСЄ

Висуваючи абсурдні звинувачення в нацизмі на адресу українського керівництва, Росія культивує ультраправий націоналізм як інструмент війни, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. За його словами, Росія використовує слово «нацист» як «кодове слово для позначення кожного, хто виступає проти варварської війни Росії проти України». І водночас Кремль підтримує справжніх неонацистів у самій Росії та на Заході, сказав американський дипломат цього тижня, виступаючи на засіданні Постійної ради ОБСЄ, присвяченому російській агресії в Україні.

«Багаторічна підтримка Кремлем насильницьких ультраправих екстремістських груп і його мета знищити й підпорядкувати Україну – це дві сторони однієї медалі. Не потрібно дивитись повз ненависть, що заперечує існування України як незалежної нації, – сказав Майкл Карпентер, – Ультранаціоналістичний порядок денний Кремля також іноді перетворювався на підтримку неонацистських груп, які на міжнародному рівні спрямовані на дестабілізацію демократичних країн».

Звірства не відбуваються природно або спонтанно. Цілковито зневажливе ставлення російських солдатів до людей в Україні є прямим результатом того, що війська підживлюють брехнею про Україну та її народ

Упродовж багатьох років Кремль використовував звинувачення України у фашизмі чи нацизмі, у той час як Кремль сам сприяв розвитку російських ультранаціоналістів та медіа-платформ, чия пропаганда безпосередньо живить неоімперський наратив Кремля, який прагне підкорити й русифікувати Україну, каже американський дипломат. Карпентер наполягає, що існує прямий зв’язок між антиукраїнською пропагандою і звірствами, які чинили російські військові в Україні.

«Звірства не відбуваються природно або спонтанно. Цілковито зневажливе ставлення такої великої кількості російських солдатів до людей похилого віку, жінок і дітей в Україні є прямим результатом того, що війська підживлюють брехнею про Україну та її народ, і насаджують ультранаціоналістичні та дегуманізуючі ідеї серед її військ. Така ідеологія вже давно пропагується всередині Росії та втілюється доморощеними ультраправими екстремістськими групами», – наголошує американський дипломат. За його словами, потрібно «чітко говорити про те, хто і з якою метою їх підтримує».

Про російський ультраправий націоналізм говорять на найвищому міжнародному рівні

На початку червня Організація з безпеки й співробітництва в Європі вирішила поновити роботу «Московського механізму», щоб дослідити інформацію про порушення прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, які стали наслідками російського вторгнення в Україну.

Про те, що дезінформаційна кампанія Росії проти України має на меті виправдати вторгнення в Україну, наголошували і кілька спікерів під час засідання Ради безпеки ООН 21 червня, на дебатах про «підбурювання до насильства, що веде до жорстоких злочинів». Дискусію на цю тему в присутності спеціальної радниці з питань запобігання геноциду Еліс Ндеріту скликала Албанія, яка головує у Раді безпеки у червні.

На засіданні виступила українська експертка з інформаційної безпеки Любов Цибульська. Вона вважає, що злочини, які багато експертів кваліфікують як геноцид, є наслідком послідовної роботи російської пропагандистської машини, завдяки якій «українці (як проголошують пропагандисти – ред.) перестали бути людьми й мають бути фізично знищені у величезних масштабах».

Представник Литви, який виступав також від Естонії та Латвії, сказав, що Росія багато років поширювала брехню про Україну для того, щоб виправдати своє вторгнення. «Якщо не буде чіткої та сильної міжнародної відповіді, щоб зупинити це, агресія проти України буде лише початком», – попередив він. Також представник Словаччини сказав, що приводи, під якими Москва вторглася в Україну, нагадують той час, коли в Європі іншу цільову групу представляли як екзистенційну загрозу, щоб представити війну як оборонну та неминучу. Найяскравішим прикладом такої політики була антиєврейська пропаганда нацистської Німеччини.

Присутній на цьому засіданні Ради безпеки ООН посол Росії Василь Небензя повторив російську офіційну лінію: «Після перевороту на Майдані 2014 року київський режим прямо підбурював до насильства проти російськомовних жителів України. Усе населення поділялося на громадян першого і другого сортів, причому російськомовні та росіяни вважалися громадянами другого сорту». Російський посол назвав всю владу в Україні після Майдану незаконною, і додав, що за роки після Майдану «були десятки, якщо не сотні вбивств російськомовних політиків і журналістів».

США протидіють крайньоправим загрозам, що йдуть з Росії

Сполучені Штати приділяють дедалі більше уваги зв’язкам між Кремлем та ультраправими націоналістичними рухами в самій Росії та на міжнародному рівні. Минулого тижня США наклали санкції на двох росіян, яких визнали прихильниками «етнічно мотивованої насильницької екстремістської групи» під назвою «Російський імперський рух». Також США внесли в Особливий список глобальних терористів громадянина Швеції, який проходив навчання у російському Санкт-Петербурзі.

Як повідомило Міністерство фінансів США, яке наклало санкції на росіян, Станіслав Шевчук, європейський представник «Російського імперського руху» їздив до Сполучених Штатів у 2017 році, де шукав зв’язків з місцевими «екстремістськими» групами. Другий росіянин – Олександр Жучковсьий, також прихильник цієї організації, якому вдалося зібрати через соцмережі понад 3,4 мільйона доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для різних проросійських бойовиків для їхньої поїздки на Донбас, щоб воювати там проти України.

«Російський імперський рух» був включений Державним департаментом США до Особливого списку глобальних терористів у 2020 році, як ультранаціоналістична група прихильників переваги білої раси. Група базується в Росії та здійснює воєнізовану підготовку білих супрематистів і неонацистів та відіграє помітну роль у спробі об'єднати європейців та американців проти їхніх вигаданих ворогів, мовиться у повідомленні Державного департаменту від 15 червня.

Того ж дня Міністерство фінансів США внесло громадянина Швеції Антона Туліна у Спеціальний список глобальних терористів (SDGT). У повідомленні Державного департаменту мовиться, що Тулін був серед трьох засуджених у 2017 році за участь у нападі на центр для біженців у шведському місті Гетеборзі. Тулін, як з’ясували слідчі, брав участь у «неонацистському скандинавському русі опору, та разом зі ще одним його спільником проходив підготовку зі зброєю в руках у російському воєнізованому угрупованні «Партизан» у Санкт-Петербурзі.

Виступаючи у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ, посол США до цієї організації Майкл Карпентер назвав цілу низку діячів російської дезінформаційної сцени, які вже перебувають під американськими санкціями.

Кремль підтримує ультраправу інформаційну екосистему, що складається з російських ультранаціоналістів

Серед них Леонід Савін, головний редактор Geopolitica.ru, колишній головний редактор Katehon і, за повідомленнями, член Військово-наукового товариства Міністерства оборони Росії. Карпентер нагадав, що натхненником видання Geopolitica.ru був «російський фашист Олександр Дугін», який з 2015 року є під санкціями США за «активне» вербування «осіб з військовим і бойовим досвідом для боротьби від імені» угруповання «ДНР».

«Кремль підтримує ультраправу інформаційну екосистему, що складається з російських ультранаціоналістів і медіа-платформ, чия пропаганда безпосередньо вписується в наратив Кремля, який прагне підкорення та русифікації України. Geopolitica.ru одна з таких платформ», – написав Карпентер у твітері.