Після тривалої перерви Макрон знову зателефонував Путіну

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.



Як повідомляють у Єлисейському палаці, Макрон вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС та підтримав якнайшвидше направлення місії експертів МАГАТЕ на станцію.



Путін повідомив про свою згоду на цю місію.



У пресслужбі Макрона додають, що два президенти знову обговорять цю тему найближчими днями.



За повідомленням Кремля, розмова відбулася за ініціативи французької сторони. Російська сторона також стверджує, що під час розмови Путін нагадав про нібито «запрошення експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці».

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Макрон регулярно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема станом на початок березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року. Проте ці розмови не мали результату – Путін не бажав говорити про припинення його війни проти України, а Макрон продовжив наголошувати на необхідності переговорного процесу.