«Будемо продовжувати роботу». Ґуттеріш у Львові про місію ООН з розслідування вибуху в Оленівці

ООН ініціює місію з розслідування вибуху в колонії в Оленівці, внаслідок якої загинули українські військовополонені, місію має очолити бразильський генерал Карлос Альберто дос Сантос Крус. Про це сьогодні заявив у Львові генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

«Наразі ми будемо продовжувати роботу для того, щоб забезпечити отримання відповідних гарантій безпеки і доступу до колонії в Оленівці, а також до інших об’єктів. Ця місія призначена для отримання та збирання фактів, має бути проведена за таких умов, що її учасники мали можливість збирати і знаходити факти. Відповідно вони повинні мати можливість збирати та аналізувати всю необхідну інформацію. Це означає забезпечення безпечного та безперешкодного доступу до людей, об’єктів і без жодного втручання будь-якої сторони», ‒ заявив генеральний секретар ООН.

«Те, що сталося в колонії Оленівки, – неприйнятно. Усі військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати до них доступ», ‒ додав він.



3 серпня Антоніу Ґутерріш повідомив, що ООН хоче організувати місію для встановлення фактів у зв’язку з загибеллю українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині. Тоді він сказав, що технічне завдання місії перебуває в стадії підготовки, воно буде узгоджене з Києвом і Москвою.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.