Розслідування CNN: версія Росії про події в Оленівці – «найімовірніше, є вигадкою»

Американський телеканал CNN опублікував розслідування про події в колонії в окупованій Оленівці на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», внаслідок яких загинули понад 50 українських військовополонених. Журналісти дійшли висновку, що російська версія подій, «найімовірніше, є вигадкою», а можливість того, що будівля була уражена ракетою HIMARS, практично виключена.

Розслідування телеканалу ґрунтується на аналізі зображень і відео з місця події, супутникових знімків до і після, журналісти також поговорили з експертами з озброєнь.

Експерти, з якими консультувався CNN, відкинули ймовірність удару HIMARS по Оленівці, але не змогли точно сказати, що вбило і поранило стількох в’язнів через відсутність доступу до місця події. Однак експерти кажуть, що більшість ознак вказують на інтенсивну пожежу, і, за словами кількох свідків, не було чути звуку ракети, що летіла.

Зокрема, один з експертів, Кріс Кобб-Сміт, заявив телеканалу, що удар ракети HIMARS завдав би значно більшої шкоди, ніж зображено на відео з місця події.

«На відео не видно воронки, ліжка не зсунуті, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ми побачили б воронки, розбиті стелі та стіни, розірвані тіла», – заявив він. Експерт вважає, що шкода будівлі була завдана пожежею, а не ракетою.

Кріс Кобб-Сміт також назвав дивним, що залишки ракети HIMARS були сфотографовані російськими журналістами не на місці вибуху. «Базовим елементом будь-якого розслідування є збирання візуальних доказів наявності залишків боєприпасів там, де їх було виявлено», – зазначає експерт.

Офіційні особи США, з якими поговорив CNN, також відкидають версію використання HIMARS. Один із них заявив телеканалу, що «це безперечно був не HIMARS». Експерти повідомили телеканалу, що дані свідчать про раптову і сильну пожежу всередині будівлі. Вони зазначають, що, за словами представників угруповання «ДНР», ніхто з охоронців не постраждав.

Опитані CNN аналітики говорять і про нераціональність використання HIMARS для удару на такій невеликій відстані – колонія розташована лише за 15 кілометрів від лінії фронту. HIMARS – це зброя для далекого прицілювання.

За оцінками фахівців військового видавництва Janes, на внутрішніх стінах і даху барака майже немає слідів від уламків, але є ознаки ушкоджень від надзвичайно високих температур.

Німецький патологоанатом, професор Бенджамін Ондрушка, який працював над розслідуванням воєнних злочинів у Бучі, стверджує, що лише повний розтин міг би виявити причину смерті. Однак зображення з місця події свідчать про масштабну пожежу з температурою не менше ніж 300 градусів за Цельсієм.

Один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на окупованій частині Донеччини був зруйнований у ніч проти 29 липня, за повідомленнями, загинули понад 50 військовополонених, ще 73 – були поранені.

ООН обіцяє направити місію для розслідування загибелі українських військовополонених.

Водночас, розвідка США повідомила, що Росія працює над фабрикацією доказів «нападу на в’язницю» в Оленівці, щоб звинуватити в ньому Україну.

Російська влада і бойовики угруповання «ДНР» досі не пустили на місце події міжнародних експертів. Росія стверджує, що ЗСУ завдали по колонії ракетного удару системами HIMARS. У Києві звинуватили в організації вибуху Росію.