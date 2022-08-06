«Питання в тому, хто заклав вибухівку, хто це готував?» – правозахисник про загибель полонених в Оленівці

ООН обіцяє направити місію для розслідування загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці, що на окупованій частині Донеччини. Про це повідомив генеральний секретар організації Антоніу Ґуттеріш. За його словами, технічне завдання для місії перебуває на стадії підготовки, потім воно буде узгоджено з Москвою.

«Ми отримали запит від Російської Федерації та запити від України на проведення розслідування згаданих подій. Мої повноваження та компетенції дозволили мені ухвалити рішення запустити місію для встановлення фактів. Однак повноважень проводити кримінальне розслідування у мене немає», – заявив генеральний секретар ООН.

Водночас, розвідка США повідомляє: Росія працює над фабрикацією доказів «нападу на в’язницю» в Оленівці, щоб звинуватити в ньому Україну. Про це пише агентство AP із посиланням на американського чиновника, знайомого з розвідданими. Один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на окупованій частині Донеччини було зруйновано в ніч проти 29 липня. За повідомленнями бойовиків угруповання «ДНР» та російських державних ЗМІ, загинули щонайменше 53 українські полонені. Загалом у колонії, як повідомляють, перебувало 193 військових.

Російська влада та бойовики угруповання «ДНР» досі не пустили на місце події міжнародних експертів. Росія стверджує, що ЗСУ завдали ракетного удару системами HIMARS. У Києві звинуватили в організації вибуху Росію.

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Ситуацію в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», прокоментував голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

– Чи не пізно зараз направляти міжнародну місію до Оленівки? Які докази вони можуть знайти там?

– Ми живемо в такому світі, коли правду в таких історіях приховати неможливо. Те, що сталося, було, напевно, зафіксовано з космосу та різними дослідницькими командами, які за цим спостерігають.

Вже опубліковано дуже багато інформації про цю трагічну подію. Поки що не на рівні юридичних доказів, але я вважаю, що їх можна буде знайти, якщо тільки мати для цього політичну волю і бажання.

– На вашу думку, що сталося? Чи можна вже зараз, з юридичного погляду, дати цьому якусь правову оцінку?

Сталося навмисне вбивство людей за допомогою вибуху всередині приміщення, куди їх за два дні до цього помістили

– На мій погляд, сталося навмисне вбивство людей за допомогою вибуху всередині приміщення, куди їх за два дні до цього помістили, – внутрішнього вибуху, який був підготовлений завчасно.

Внаслідок чого загинули, за різними оцінками, від 48 до 53 людей, ще якусь кількість людей було поранено. Але ті дані, про які вже говорять, які вже опубліковані – все зводиться до того, що це не був ракетний удар, а був саме підготовлений вибух усередині. Але для того, щоб стверджувати, що саме так і відбувалося, потрібно це довести.

– За допомогою очевидно західних делегацій, як, наприклад, від ООН чи Червоного Хреста. Взагалі, чи не пізно зараз відправляти місію до Оленівки, якщо врахувати, наприклад, повідомлення агентства Associated Press, яке посилається на джерела у розвідці та повідомляє, що Росія намагається сфабрикувати зараз докази?

Яма від вибуху не така, як від ракетного удару. Ліжка виглядають не так, як мали б виглядати при ракетному ударі

– Коли докази фабрикують, то сліди фабрикації зазвичай видно, і досвідчені люди їх знаходять. Я тут більше покладаюся на те, що вже було зроблено дотепер.

Вже багато деталей зафіксовано ще до приїзду цих місій. Яма від вибуху не така, як від ракетного удару. Ліжка виглядають не так, як мали б виглядати при ракетному ударі.

– Які докази та дані можуть зібрати міжнародні експерти, якщо вони справді потраплять до Оленівки?

– Я думаю, що має бути проведено експертизу, за результатами якої буде доведено, що це був саме внутрішній вибух вибухового пристрою, а не ракетний удар.

Інше питання: хто заклав цю вибухівку, хто це готував?

Якщо експертиза таке скаже, якщо ця експертиза буде досить солідною, то, я думаю, для суду цього буде достатньо. Інше питання в тому, хто ж таки заклав цю вибухівку, хто це готував?

– А яке коло винних там може бути?

– Є безпосередні винні, які підклали цю бомбу та пустили її в дію. Є люди, які їм наказали на рівні начальства цієї колонії №120, колишньої Волноваської. І ті люди, які наказали керівнику цієї установи, щоб це зробити. Цей ланцюжок потрібно встановити. Я сподіваюся, що розслідування виконає цю роботу.