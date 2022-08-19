Президент Індонезії повідомив, що Путін планує відвідати саміт G20 – Bloomberg

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Володимир Путін має намір особисто взяти участь у саміті країн G20, який має відбутися 15-16 листопада на індонезійському острові Балі, повідомляє видання Bloomberg.

Як розповів Відодо, російський президент особисто повідомив йому про бажання приїхати на саміт. На Балі, за словами президента Індонезії, також має намір приїхати лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін.

Представник Кремля відмовився від коментарів. Неназваний російський чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив, що Володимир Путін планує приїхати на зустріч лідерів G20.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков говорив, що Путін візьме участь у саміті, але не уточнював, у якому форматі.

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Як зазначає Bloomberg, якщо візит Путіна відбудеться, то саміт G20 стане першим після початку повномасштабної війни в Україні заходом за участю лідерів західних країн, на якому буде присутній президент Росії.

29 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що влада Індонезії нібито виключила особисту присутність Володимира Путіна на саміті.

Наприкінці червня Відодо приїжджав до Москви, де зустрівся із Володимиром Путіним. 18 серпня вони провели телефонну розмову, в якій, за повідомленням Кремля, торкнулися питань підготовки до саміту. Інші подробиці не наводилися.

Президент України Володимир Зеленський у червні прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і висловив сподівання, що захід відбудеться без участі Росії.