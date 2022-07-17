Індонезія каже, що «багато» країн на фінансовому саміті G20 засудили війну Росії проти України

Багато країн «Групи 20» засудили вторгнення Росії в Україну та закликали її припинити війну під час переговорів на рівні міністрів в Індонезії, йдеться у заключній заяві Індонезії вранці 17 липня.



Саміт міністрів фінансів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.



«Багато членів погодилися з тим, що відновлення світової економіки сповільнилося і стикається з серйозною невдачею через війну Росії проти України, яка була рішуче засуджена, і закликали припинити війну», – йдеться в декларації Індонезії.

Замість офіційного комюніке, за словами міністра фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, господаря офіційного заходу, Індонезія оприлюднить заяву з 14 абзаців. Вона раніше заявляла, що існує консенсус щодо більшої частини документа, але два параграфи викликають розбіжності щодо наслідків війни та наступних кроків, які необхідно зробити.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що керівники фінансових структур «Групи 20» провели продуктивні переговори в Індонезії щодо пропозиції обмежити ціни, які країни платитимуть за російську нафту.



«Щодо витрат на енергоносії, я провела продуктивні двосторонні зустрічі з шістьма колегами, де ми обговорили переваги обмеження цін і те, як це може допомогти нам досягти наших цілей завадити [президенту Росії Володимиру] Путіну в отриманні доходів для його військової машини, одночасно зменшуючи витрати на енергію», – сказала Єллен журналістам.



За її словами, обмеження ціни стане «нашим найпотужнішим інструментом для боротьби з високими цінами, з якими стикаються люди в Америці та в усьому світі».



На переговорах особисто взяв участь заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов. Тижнем раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров передчасно залишив зустріч G20 через критику Заходу щодо вторгнення.

Максимов був у кімнаті, коли західні офіційні особи висловлювали свій осуд, повідомило AFP джерело на заході.



Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у зустрічі онлайн.