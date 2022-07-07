Україна очікує від зустрічі G20 повної ізоляції Кремля – Подоляк

Україна очікує від зустрічі G20 повної економічної та політичної ізоляції Кремля, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.



«Чого очікує Україна від зустрічі #G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників #G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія є країною-терористом, якій не подають руки», – написав він у твіттері.

7 і 8 липня на Балі відбуватиметься зустріч голів закордонних відомств країн «Групи 20». У цій зустрічі бере участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії. Водночас Джоко Відодо, президент Індонезії повідомив раніше, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.