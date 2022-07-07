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Україна очікує від зустрічі G20 повної ізоляції Кремля – Подоляк

Радник керівника Офісу президента наголошує, що для російських представників зустріч G20 має стати «коридором ганьби».

Україна очікує від зустрічі G20 повної економічної та політичної ізоляції Кремля, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Чого очікує Україна від зустрічі #G20? Лідерства та рішень – повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників #G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія є країною-терористом, якій не подають руки», – написав він у твіттері.

7 і 8 липня на Балі відбуватиметься зустріч голів закордонних відомств країн «Групи 20». У цій зустрічі бере участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії. Водночас Джоко Відодо, президент Індонезії повідомив раніше, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.

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