У Львові обговорювали питання переговорів з РФ, Анкара заявила про готовність до ролі медіатора

У Львові під час зустрічі президента України Володимир Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша обговорювалися кроки, які можна зробити на шляху до мирних переговорів з Росією, яка від 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.



Президент Туреччини Реджеп Таїпі Ердоган вважає, що продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно домовленостей щодо майбутнього припинення війни між Україною і Росією.

«Основна проблема ‒ найкоротший і справедливий шлях, який веде до переговорів. Туреччина готова надавати будь-яку підтримку, виконувати родь медіатора», ‒ каже Ердоган.

Президент України наголосив, що спочатку російські війська мають залишити територію України.



«Я сказав свою думку президентові Туреччини, що немає віри Російській Федерації. Вважаю, що у цьому вікні російська зброя. Тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру, не можуть люди, які ґвалтують, вбивають, щоденно крилатими ракетами б’ють по наших містах, по наших цивільних інфраструктурах хотіти миру. Спочатку вони повинні звільнити територію України, а потім буде потім», ‒ заявив президент Зеленський.

18 серпня у Львові відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсекретаря ООН Антоніу Ґутерреша. За даними ЗМІ, зустріч відбувалася у закритому режимі і тривала близько 40 хвилин.

Перед цим відбулись окремі зустрічі Зеленського з Ґутеррішем та Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну, до цього двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомлялося, під час останньої зустрічі вони домовилися про активізацію економічної та енергетичної співпраці. Невідомо, чи обговорювали Ердоган і Путін тоді російську агресію проти України, але ця зустріч тривала близько чотирьох годин.