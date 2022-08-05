Зустріч Ердогана з Путіним у Сочі завершилася

Сайт Кремля повідомив про завершення переговорів у Сочі між російським президентом Володимиром Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як йдеться в повідомленні, сторони обговорили будівництво атомної електростанції «Аккую» та співпрацю в рамках «Турецького потоку»

«За вашої безпосередньої участі та за посередництва Секретаріату ООН вирішене питання, пов’язане з постачанням українського зерна з чорноморських портів. Поставки вже пішли», – цитує звернення Путіна до Ердогана сайт російського президента.

Сайт турецького президента пише також про «тему Сирії» та «солідарність у боротьбі з тероризмом» з боку Туреччини та Росії.

Повідомляється, що Путін і Ердоган домовилися нарощувати торгівлю та активізувати економічну та енергетичну співпрацю.

Російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на віцепрем'єра Росії Олександра Новака заявила, що сторони також домовилися перевести частину розрахунків за російський газ у рублі.

Зустріч у Сочі тривала близько чотирьох годин.

Станом на вечір 5 серпня інформації, що сторони обговорювали війну РФ проти України і шляхи врегулювання, в офіційних комюніке немає.

Зустріч на чорноморському російському курорті Сочі стала другою між лідерами Туреччини та Росії менш ніж за місяць.