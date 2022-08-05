Путін прийме Ердогана в Сочі. Це буде їхня друга зустріч від початку масштабного вторгнення РФ в Україну

Президент Росії Володимир Путін 5 серпня має зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом на чорноморському курорті Сочі, це буде друга зустріч між двома лідерами менш ніж за місяць.

Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, стануть припинення війни Росії в Україні й перспектива турецького наступу в Сирії. Раніше Ердоган домігся дипломатичного успіху в допомозі організувати угоду за посередництва ООН щодо відновлення поставок українського зерна через Чорне море.

Турецький лідер намагався використати свої теплі відносини як з Україною, так і з Росією, щоб зіграти свою роль у припиненні повномасштабної війни, розпочатої Кремлем.

Заплановане військове вторгнення Анкари для нападу на курдське ополчення на півночі Сирії також буде одним з головних у порядку денному, повідомила турецька державна телекомпанія TRT.

Москва, яка підтримує президента Башара Асада в громадянській війні в Сирії, нещодавно радила відмовитися від такого наступу.

Анкара вважає підтримуване США ополчення сирійських курдів «Загони народної оборони» (YPG) терористичним угрупованням і підозрює, що воно пов’язане з місцевими повстанцями.

Турецький наступ на півночі Сирії був призупинений від 2019 року після двох угод про припинення вогню, укладених за посередництва Вашингтона і Росії.

За даними Кремля, на порядку денному також стоїть питання про можливий продаж бойових безпілотників із країни-члена НАТО Туреччини до Росії.

Путін нещодавно запропонував співпрацю з Росією турецькому виробникові безпілотників Baykar, про це заявляв Ердоган минулого місяця, якого цитувала місцева телекомпанія CNN Türk.

Українська армія використовує безпілотники Baykar Bayraktar TB2 проти російських військ від початку повномасштабного вторгнення в лютому.

Раніше гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив в інтерв’ю CNN, що компанія не збирається продавати дрони Росії.