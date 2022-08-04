Війна в Україні є найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни – очільник НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не можна допустити, аби Росія перемогла у війні, яку вона розв’язала проти України і що стало найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни.

Столтенберґ, виступаючи в Норвегії 4 серпня, сказав, що альянсу та його країнам-членам, можливо, доведеться продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, аби не дати Росії перемогти у неспровокованому вторгненні в Україну.

«В наших інтересах, щоб така агресивна політика не увінчалася успіхом... Це найбільш небезпечна для Європи ситуація з часів Другої світової війни», – сказав Столтенберґ, додавши, що «те, що відбувається в Україні, є жахливим, але було б набагато гірше, якби була війна між Росією і НАТО».

Столтенберґ підтвердив рішучість альянсу захищати усіх 30 країн-членів.

«Якщо президент (Володимир) Путін бодай подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він це зробив із Грузією, Молдовою чи Україною, то відразу буде задіяний увесь НАТО», – сказав Столтенберґ.

Війна в Україні змусила Фінляндію і Швецію домагатися членства в НАТО, і наразі це прохання ратифікували 23 з 30 держав-членів, включаючи США.

«Це не тільки напад на Україну, незалежну демократичну державу з населенням у понад 40 мільйонів людей, це також напад на наші цінності та світопорядок, якого ми прагнемо», – сказав глава НАТО про війну.

Після вторгнення Росії в Україну дві традиційно нейтральні скандинавські країни, Фінляндія, яка має з Росією загальний кордон довжиною понад 1000 км, і Швеція подали заявки на швидкий вступ до НАТО.

Згідно зі списком НАТО, сім країн-членів ще не досягли офіційної згоди щодо вступу Фінляндії і Швеції – це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія та Туреччина.

Найжорсткіша позиція у Туреччини, яка вимагає активізувати екстрадицію десятків опонентів уряду, яких вона називає «терористами» з обох країн, в обмін на підтримку їхнього вступу в Альянс. Туреччина заявила, що цього місяця спеціальний комітет зустрінеться з представниками влади Фінляндії та Швеції, щоб оцінити, чи дотримуються ці дві країни її умов.