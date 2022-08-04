Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Сенат США схвалив вступ Фінляндії і Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден назвав це рішення демонстрацією глибокої прихильності обох партій підтримці НАТО

Сенат Конгресу США 3 серпня ратифікував договір про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. За схвалення проголосували 95 сенаторів, проти – один.

«Членство Фінляндії та Швеції ще більше зміцнить НАТО, що є вкрай актуальним на тлі російської агресії, на тлі аморальної та несправедливої путінської війни в Україні. Путін зміцнює союз НАТО, що найкраще демонструє потужна підтримка договору Сенатом», – заявив голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Президент США Джо Байден назвав це рішення демонстрацією глибокої прихильності обох партій підтримці НАТО.

Хоча таке рішення Сенату очікувалося, близька до одностайної підтримка розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції продемонструвала, що ізоляційні тенденції, помітні в Республіканській партії за президентства Дональда Трампа, про чиє скептичне ставлення до альянсу було добре відомо, є справою минулого. Як пише New York Times, майже ніхто з республіканців не висловив сумнівів щодо взяття на себе зобов’язань зі спільної оборони з країною, яка має протяжний кордон із Росією.

Газета зазначає, що четверо із п’яти сенаторів-республіканців, які, як очікується, готові боротися за партійну номінацію у президенти США, проголосували за цей договір.

Схвалити угоду про прийняття до НАТО двох нових членів мають усі 30 країн-членів оборонного альянсу. Відповідне рішення вже ухвалили 23 країни.

Процес прийому двох нових членів, як очікують буде одним із найшвидших у 70-річній історії НАТО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG