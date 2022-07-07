Фінляндія планує зміцнити кордон з Росією

Фінляндія переходить до укріплення свого кордону з Росією, оскільки законодавці санкціонували встановлення загороджень та дозволили закрити весь 1300-кілометровий кордон в умовах надзвичайних обставин.

Голосування в парламенті Фінляндії 7 липня відбулося в той час, коли країна швидко рухається до вступу в НАТО, відмовившись від нейтралітету у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Законодавство, ухвалене більшістю голосів, дає уряду дозвіл будувати загородження чи інші бар’єри біля фінських кордонів. Воно також забороняє розглядати заявки на надання притулку на визначених пунктах пропуску, наприклад, в аеропорту.

Фінляндія разом зі Швецією минулого місяця отримали офіційний дозвіл від альянсу на приєднання. Тепер кожен із 30 членів має ратифікувати протокол про приєднання.

Громадська думка як у Швеції, так і у Фінляндії різко змінилася на користь членства в НАТО після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Росія засудила дії Стокгольма та Гельсінкі та пригрозила невизначеною помстою.

Тому деякі члени Альянсу наполягали на швидкому вступі, заявляючи, що дві північні країни будуть у небезпеці в проміжний період.