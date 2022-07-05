НАТО почало процес ратифікації прийому Швеції та Фінляндії

Процес ратифікації Швеції та Фінляндії як нових членів Північноатлантичного альянсу офіційно стартував 5 липня, заявив голова альянсу Єнс Столтенберґ. Сьогодні сторони підписали протоколи щодо вступу.

«Це хороший день для Фінляндії та Швеції, а також хороший день для НАТО», – сказав генеральний секретар журналістам під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Швеції та Фінляндії.

На думку Столтенберґа, НАТО з двома новими членами стане «ще сильнішим».

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«А наші люди будуть у ще більшій безпеці, коли ми маємо справу з найбільшою кризою безпеки за десятиліття», – додав він.

Кожна країна-член Альянсу має різні законодавчі процедури, з якими потрібно впоратися. Може знадобитися ще кілька місяців, щоб вони стали офіційними членами.

«Я з нетерпінням чекаю на швидкий процес ратифікації», – сказав голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Члени НАТО запросили Фінляндію та Швецію долучитися до Альянсу наприкінці червня.