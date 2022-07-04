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Об’єднаними силами НАТО у Європі починає командувати генерал армії США Крістофер Каволі

Крістофер Каволі на цій посаді замінює генерала США Тода Волтерса

Генерал армії США Крістофер Каволі вступив на посаду нового верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі на церемонії в місті Монс, Бельгія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на церемонії 4 липня заявив, що Каволі приймає на себе командування в умовах «повернення жорстокого конфлікту до Європи».

На цій посаді він замінює генерала США Тода Волтерса, який йде у відставку.

Столтенберґ відзначив роль Каволі у спостереженні за недавнім розгортанням американських військ у Європі у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Генерал нестиме основну відповідальність за планування та реалізацію військових заходів, спрямованих на захист Альянсу та стримування Росії.

Каволі народився в Німеччині і значну частину свого життя прожив на військових базах США. Він приєднався до американської армії у 1987 році і служив у Боснії та Герцеговині, Іраку та Афганістані.

Володіє російською, французькою та італійською мовами, має ступінь магістра Єльського університету в галузі русистики.

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