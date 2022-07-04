Об’єднаними силами НАТО у Європі починає командувати генерал армії США Крістофер Каволі

Генерал армії США Крістофер Каволі вступив на посаду нового верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі на церемонії в місті Монс, Бельгія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на церемонії 4 липня заявив, що Каволі приймає на себе командування в умовах «повернення жорстокого конфлікту до Європи».

На цій посаді він замінює генерала США Тода Волтерса, який йде у відставку.

Столтенберґ відзначив роль Каволі у спостереженні за недавнім розгортанням американських військ у Європі у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Генерал нестиме основну відповідальність за планування та реалізацію військових заходів, спрямованих на захист Альянсу та стримування Росії.

Каволі народився в Німеччині і значну частину свого життя прожив на військових базах США. Він приєднався до американської армії у 1987 році і служив у Боснії та Герцеговині, Іраку та Афганістані.

Володіє російською, французькою та італійською мовами, має ступінь магістра Єльського університету в галузі русистики.