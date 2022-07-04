В ОПУ розповіли деталі візиту до України прем’єрки Швеції

В Офісі президента України розповіли про перебіг переговорів Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

«Крім оборонних, економічних та енергетичних питань, на переговорах порушувалися питання щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну, яку вона розв’язала на українській землі», – йдеться в повідомленні.

Сайт ОПУ цитує слова Магдалени Андерссон: «Російська агресія проти України має бути припинена. Росії не може бути дозволено досягати якихось цілей шляхом руйнування засад міжнародного права. Ми маємо далі підтримувати Україну, тиснути на Росію, зокрема санкціями, і наші зусилля мають тривати стільки, скільки потрібно», – заявила вона.

Зеленський привітав Швецію з історичним рішенням Мадридського саміту НАТО про вступ країни до Альянсу за прискореною процедурою.

«Україна взяла до відома це рішення й таку процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки, і я можу відзначити, що це рішення суттєво розширить простір безпеки у Європі», – сказав Зеленський.

Повідомляється, що Андерссон передала президентові копії листа 1711 року, що зберігається у Державному архіві Швеції. У ньому Король Карл ХІІ дає настанови шведському послу в Константинополі визнати Запорозьку Січ як незалежну державу. За словами Магдалени Андерссон, ще на початку XVIII століття шведський Король був вражений козацькою демократією.

Під час зустрічі сторони також «предметно обговорили» відбудову України, повідомили в ОПУ.

«Те, що зруйнувала Росія, Україна відбудує. І ви будете в цьому не самі. Разом з рештою європейської родини ми братимемо активну участь у відбудові вашої прекрасної країни», – цитують в президентській канцелярії прем’єрку Швеції.

Згідно з повідомленням, Магдалена Андерссон сьогодні також відвідала райони Київської області, зруйновані російськими військами.

За даними ОПУ, нині у Швеції перебувають 100 тисяч українських громадян.